كرم بورسين يتحدّث عن طفولته.. ويصدم الجمهور حول قرار زواجه من هاندا ارتشيل

أعلن الثنائي التركي "كرم بورسين" و النجمة "هاندا ارتشيل" عن علاقتهما الرومانسية بعد اجتماعهما كثنائي في مسلسل "انت اطرق بابي".

ولاقى المسلسل التركي نجاح كبير حتى أنه لا يزال يتصدّر عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الوقت الحالي.

كرم بورسين يتحدّث عن طفولته

تحدّث كرم بورسين عن العلاقة بينه وبين والدته حيث وصفها بأنها كانت علاقة رائعة، فقال: "لقد كانت علاقتي بوالدتي جيدة جداً وعائلتي كانت لها بنية خاصة بها".

وتابع كرم: "لقد كان والدي دائماً متواجد في المطبخ يعدّ الفطور لنا، وحتى أيام العطل كان يعدّ وجبة السباغتي الخاصة به"، واضاف كرم: "لقد تعلمت المساواة منذ ان كنت صغير".

كرم بورسين يعبّر عن رأيه حول الحب

أجاب كرم خلال المقابلة عن سؤال حول رأيه بالحب، فقال بكل خجل: "أنا لا اعرف فعندما يكون لك حبيبة تصبح اجابتك عن هذا السؤال صعب، فالحب دائم التغيير".

وأكّد كرم بورسين حول علاقته بهاندا: "أنا في عمر الرابعة والثلاثين والناس يتسائلون حول وجود أطفال أو زواج، فأجيب انا لا زلت أستكشف الحب".

كرم بورسين يصدم المتابعين برأيه حول الزواج من هاندا

أكّد النجم التركي أنه في مرحلة الاستكشاف في الحب وصرّح : "أنا لست جاهز للزواج بعد، فعندما يكون لك طفل يجب أن تكون تربيته بشكل جيد وأنا أكون مستعد لإعطائه الاهتمام".