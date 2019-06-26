بالصور: أمير خان يقيم حفل عيد ميلاد لابنته بـ127 ألف دولار مستوحى من غابات الأمازون!

تُحاول عارضة الأزياء الشهيرة "فريال مخدوم" وزوجها الملاكم البريطاني المسلم "عمر خان" إنجاح زواجهما وسط خلافات مستمرة وشائعات خيانة مُتتالية، لكنهما أثبتا أن العائلة تأتي أولًا وخاصة من أجل طفلتيهما "لاماسا" و"ألينا".

أقام الزوجان عيد ميلاد ثانٍ فاخر لطفلتهما "ألينا" بمناسبة عيد ميلادها الأول بملعب ماكرون الواقع في بلدة بولتون الإنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن الطفلة بلغت عامها الأول رسميًا في شهر أبريل الماضي، إلّا أنهما رغبا في إقامة حفل ضخم عقب انتقالهما إلى لندن.





وحوَّلت "فريال" (27 عامًا) و"عمر"(32 عامًا) القاعة إلى غابات استوائية مطرية مستوحاة من غابات الأمازون تحت إشراف شركة " Enchanted by Syma"، فتزيَّنت بالفراشات والطيور الملونة والأشجار الخضراء ذات الاوراق الكبيرة، بالإضافة إلى تماثيل لحيوانات استوائية، وطبع على حلبة الرقص لوحة لطيور وفراشات تُحلق.

وبديكورات مُبهرة كهذه، لا بد أن المبلغ يتعدى الحدود، فقد بلغت تكلفة الحفل 127.5 ألف دولار أمريكي، وقد عُقد في ذات المكان الذي أقام فيه الثنائي مراسم خطوبتهما الذي كلَّفهما ما يقارب 191 ألف دولار، وهو أمر غير مستغرب بالنسبة للزوجين الذين بلغ حفل زفافهما مليون دولار عام 2013.







وتألَّقت "فريال" للحدث مُرتدية توب أسود ذي ياقة مُزيَّنة بتطريزات وحبيبات من اللؤلؤ، ونسّقته بتنورة ماكسي نفاشة سوداء مُزيَّنة بزخارف وأشكار هندسية ملونة. في حين أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها، وأبرزت ملامح وجهها بمكياج عيون دُخاني وأحمر شفاه نود.

من جهة أخرى، ارتدت طفلتيها فساتين سوداء أنيقة، وزوجها بدلة توكيدو سوداء أنيقة نسَّقه بقميص أبيض وربطة عنق سوداء.











ويأتي الحفل في أعقاب ظهور تقارير حول العلاقة المضطربة بين "عمر" وعائلته، فقد كشف والديه مؤخرًا لأنه لم يتحدث إليهما طوال الأشهر الستة الماضية، وألقيا اللوم على زوجته ووالدتها بسبب محاولتهما المستمرة في فرض سيطرتهما على ابنهما وافتعال مشاكل بينهم.