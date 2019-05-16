بالصور: إيفا لونغوريا بإطلالة صيفية في مهرجان كان السينمائي.. وترمي طفلها في الهواء

لم يمضِ سوى 10 شهور على ولادة النجمة الأمريكية "إيفا لونغوريا"، ورغم ذلك تمكَّنت من الرجوع إلى رشاقتها وجسدها المثالي عبر ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي.

تشاركت "إيفا لونغوريا" جلسة تصوير لطيفة برفقة طفلها "سنتياغو" على شاطئ الريفيرا الفرنسية في جنوب فرنسا خلال مهرجان كان السينمائي السنوي، فنراها تحتضنه تارةً، وتارةً أخرى ترميه في الهواء مُداعبةً إياه,

تألقت "لونغوريا" بإطلالة مُشعة صيفية مُرتديةً جامبسوت أصفر اللون بكتف واحد زُيِّن بحزام التف خصرها النحيل، في حين اعتمدت تسريحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها ومكياج من درجات الألوان الترابية. وفي وقت سابق من اليوم، اختارت جمبسوت أسود ذي بنطال قصير وحذاء وردي ذي كعب عالٍ.













في الليلة التي سبقت جلسة تصويرها، خطفت الحسناء الانظار إليها في العرض الافتتاحي لفيمل الرعب The Dead Don't Die، فاستعرضت جسدها المُثير مُرتديةً فستانًا ورديًا من توقيع مصممة الأزياء العالمية "ألبيرتا فيريتي" جاء بنوعين من القماش أحدهما مُرصَّع بحبيبات الكريستال البرَّاقة، والجزء الآخر منه من قماش الساتان الذي طوي بطريقة أنيقة مانحًا إياها مظهر أميرة من العصر الروماني.