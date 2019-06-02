بالصور: الأمير هاري يعيش تجربة العامة.. لا للطائرات الخاصة!

اعتاد الأمير "هاري" السفر على متن طائرات هليكوبتر خاصة، لكنه قرر تجربة السفر في رحلة جوية اعتيادية كباقي العامة، حتى أنه اضطر للوقوف في الطوابير أثناء هبوط الطائرة في المطار.

شوهد دوق ساسكس، البالغ من العمر 34 عامًا، على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية البريطانية المتجِّهة من روما إلى لندن، حيث تواجد في روما من أجل اللعب والمشاركة في مباراة البولو بهدف جمع التبرعات لصالح جمعيته الخيرية الإفريقية "سينتيبال" المُختصة بالأطفال.

ولاحظت الراكبة "أيمي غاريك" تواجد "هاري" في مقدمة الطائرة وهي تنتظر استخدام الحمام، ثم نشرت بعد ذلك: "ابتسم وقال مرحبًا، عندما أدرك أنني أعرفه".

جنت مؤسسة هاري الخيرية بلغًا ضخمًا يُقدر بـ3.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، مما رفع المبلغ الإجمالي في السنوات الخمس الماضية إلى 16 مليون جنيه إسترليني..

من جهة أخرى، تنال دوقة ساسكس "ميغان ماركل" قسطًا من الراحة بعد إنجاب طفلها "آرتشي"، ويُقال أن أول ظهور لها سيكون في عيد ميلاد الملكة إلزابيث.