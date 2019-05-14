بالصور: جورج وأمل كلوني يتألقان في العرض الأول لـCatch-22.. وسحر روما يلعب دوره

توجَّه النجم العالمي "جورج كلوني" وزوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" لحضور العرض الأول لسلسلة مسلسل الدراما Catch-22 القصيرة يوم الإثنين الماضي في مسرح The Space Cinema Moderno بالعاصمة الإيطالية روما.

ولهذه المناسبة المهمة، خطفت "أمل"، البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إلى إطلالتها الأنيقة من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي " جيامباتيستا فالي"، فارتدت توب تركوازي برَّاق بأكمام قصيرة وانتفاخة من الأمام، نسَّقته بتنورة قصيرة باللون البيج مُزيَّنة بزخارف ذهبية وخضراء، وجاء إطارها باللون الأرجواني الباهت.





وزادت الحسناء من طولها طولًا بانتعال حذاء ذهبي معدني ذي كعب عالِ، واعتمدت تسريحتها المعهودة الجانبية ومكياج من الدرجات الترابية لإبراز ملامح وجهها الفتَّان.

من جهة أخرى، طغت وسامة "كلوني"، البالغ من العمر 57 عامًا، مُرتديًا بدلة توسكيدو سوداء أنيقة وقميص أبيض بسيط.

قصة العمل مستوحاة من رواية تحمل نفس الاسم للمؤلف "جوزيف هيلر"، تدور أحداثها بإيطاليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حول حياة النقيب جون يوساريان الذي يعمل في القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكي، وتركز على محاولاتهم الاحتفاظ بعقلانيتهم للوفاء بمتطلبات الخدمة حتى يمكنهم العودة إلى ديارهم.