بالصور: جينيفر لوبيز تحظى بلقب رجل العام.. وتكشف "لم أتقاضى أجرًا على فيلم Hustlers!

يبدو أن النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" حصلت بالفعل على جميع الأوسمة والجوائز في العالم نظرًا لأدائها الغنائي والسينمائي الاحترافي، لكن أن تحظى بتكريم يخص الرجال أمر استثنائي.

أطلَّت "جينيفر لوبيز" على غلاف مجلة GQ لعدد شهر ديسمبر بصورة مُقربة لوجهها باللونين الأسود والأبيض، وفي صورة أخرى تظهر جانبها الجريء والمثير مُرتديةً فستان أسود من الجلد من توقيع مصمم الأزياء "دينيس باسو" بقيمة 2.8 ألف جنيه استرليني، بينما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها الشبابية.







ومنحت مجلة GQ النجمة الحسناء لقب رجل العالم، إذ يظهر اسمها إلى جانب أسماء ممثلين عالميين أمثال "روبرت دي يرو"، و"آل باتشينو"، "تايلر"، بالإضافة إلى مغني الراب "ذا كرياتور".

وتطرَّقت "لوبيز" في لقائها للحديث حول العديد من الموضوعات المختلفة بما في ذلك علاقتها مع خطيبها لاعب البيسبول "أليكس رودريغيز"، وفيلمها "Hustlers" الذي لقي إشادة كبيرة.

وكشفت "لوبيز" أنها لم تتقضى أجرًا عن دورها في فيلم Hustlers إذ قررت المشاركة مجانًا، وقالت: "شاركت وأخرجت الفيلم مجانًا، كأغنية Jenny from the Block، فأنا أفعل ما أحب"، وأوضحت أن الفيلم اعتبر حركة تهدف إلى قلب السلطة الذكورية على رأسها.

تدور أحداث فيلم "Hustlers" حول فتيات تعري في ملهى ليلي يحتالون على رجال الأعمال من أجل سرقة الملايين.