بالصور: جينيفر لوبيز تُقبل خطيبها أمام عدسات الكاميرات.. خيانته لم تؤثر على علاقتهما!

رغم الشائعات التي تلاحق حبيب النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" بشان إقدامه على خيانتها مع عدة نساء قبل طلب يدها للزواج، إلّا أن الأمر على ما يبدو لا يعنيهما ولم يؤثر على علاقتهما على الإطلاق.

التقطت عدسات الباباراتزي لحظة حميمية جمعت "جينيفر لوبيز" وخطيبها لاعب كرة البيسبول "أليكس رودريغيز" أثناء تواجدهما في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، فقد شوهدا يتبادلان القبل أمام سيارة سوداء، حين كانت تهم "جينيفر" بالمغادرة لوحدها.

وتألقت "جي لو"، البالغة من العمر 48 عامًا، بإطلالة سوبر شيك مُرتديةُ فستانًا أسود بسيط ذي ياقة عالية وأكمام طويلة مُزيَّنة بفراء بطبعات جلد النمر، وأسدلت شعرها الأشقر المائل إلى العسلي على جانبي كتفها، في حين طبَّقت مكياج من درجات النود، ومنحت جسدها لمسة من الاسمرار.

وأكملت الحسناء إطلالتها بنظارات شمسية سوداء ذات إطارات كبيرة، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أسود، وحملت حقيبة يد سوداء جلدية.

ويأتي ظهورها عقب حلول "أليكس رودريغيز" ضيفًا في برنامج The Tonight Show برفقة مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون"، حيث كشف أن خطته لطلب يد "جينيفر" للزواج استغرقت منه ستة أشهر، كما تطلب منه الأمر أن يتأكد من أن مغيب الشمس في أفضل حالاته.

يُذكر أن "رودريغيز" اتهم بخيانة حبيبته حينما زعمت إحدى عارضات الأزياء بانه يتواصل معها ويُبادلها الرسائل والصور البذيئة، كما اتهمه لاعب البيسبول "خوسيه كانسيكو" بإقامته علاقة مع زوجته.

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