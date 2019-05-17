بالصور: روز بيرن أنوثة طاغية على غلاف مجلة InStyle.. وتتزيَّن بمجوهرات كارتير

أطلت الممثلة الاسترالية الحسناء "روز بيرن" على غلاف مجلة InStyle الاسترالية لعدد شهر يوليو، واختارت إطلالات تتسم بالأنوثة والبساطة والعتاقة على حد سواء.

في إحدى الصور، تتكئ الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا على كرسي وتحدق في الكاميرا بإغراء، بينما استعرضت بطنها المشدود وخصرها النحيل بإطلالة فضفاضة رمادية مؤلفة من توب بأكمام طويلة وتنورة عريضة انسدلت بانسيابية.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة فوضوية، واعتمدت مكياج من درجات النود لإبراز جمال بشرتها الشبابية، كما تزيَّنت بأقراط ذهبية من "كارتير".

وعلى غلاف المجلة، حدَّقت "روز" بعدسة الكاميرا بطريقة رومانسية حالمة، فبدا واضحًا لمعان عينيها البُنيتين، وأضفت مزيدًا من الأنوثة إلى جمالها مُرتديةً فستان شيفون وردي من دار الأزياء الفرنسية "ديور"، نسَّقته بمجوهرات من ذهبية من "كارتير".، كما اعتمدت تسريحة شعر مموجة.

ولإطلالتها الثالثة، ظهرت بوضعية جانبية مُرتديةً كنزة ذات ياقة عالية مُزيَّنة بنقوشات جلد النمر، واعتمدت تسريحة شعر فوضوية مرفوعة، كما تزيَّنت من جديد بأقراط ذهبية من "كارتير".