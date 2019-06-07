بالصور: ريهانا وحبيبها السعودي يحتفلان بالعيد.. رومانسية على شاطئ البحر

تعيش النجمة البربادوسية "ريهانا" أسعد أيام حياتها، فقد أعلن اسمها كأثرى مغنية في العالم، ويبدو أنها توَّد الاحتفال بهذه المناسبة برفقة حبيبها الملياردير السعودي "حسن جميل؟

رصدت عدسات الباباراتزي "ريهانا" و"حسن" يقضيان إجازة شاطئية ممتعة في إيطاليا، فقد شوهد الثنائي في حالة معنوية مُرتفعة مليئة بالعاطفة خلال تناولهما وجبة غذاء في مطعم Lo Scoglio على ساحل أمالفي يوم الخميس الماضي، والذي يتزامن مع ثاني أيام العيد.

بدت "ريهانا"، البالغة من العمر 31 عامًا، كطفلة مُشاكسة بإطلالتها المُكشكشة، فارتدت فستان أبيض قصير مُزيَّن بكشاكش من الدانتيل من العلامة التجارية Zimmermann بقيمة 735 جنيه استرليني، وانتعلت صندل أبيض اللون، بينما أسدلت شعرها الأسود الحريري على جانبي كتفها.

من جهة اخرى، ارتدى "حسن" تيشيرت نيلي نسَّقه مع شرط أسود اللون، واعتمر قبعة باللون البيج.







وبدا الانسجام على الثنائي بشكل كبير جدًا، فنرى "ريهانا" تميل برأسها على كتفه وتنظر إليه بحب، وبادلها وريث شركة تيوتا المشاعر.

مضى على علاقة الثنائي ما يقارب العامين، التي تخللها العديد من الأحداث الدرامية والمشاكل التي انتهت بانفصالهما قبل عام تقريبًا.