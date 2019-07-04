بالصور: صوفي تيرنر أميرة بتوقيع لويس فيتون.. شاهد فستان زفافها لأول مرة!

أقامت الممثلة الأمريكية "صوفي تيرنر" وزوجها "جو جوناس" حفل زفافهما الثاني في فندق Château du Martinet في العاصمة الفرنسية باريس ظهر يوم السبت الماضي وسط الأصدقاء والمقربين، ومنذ ذلك الحين، والجميع متشوق لرؤية صورهما.

شاركت "صوفي تيرنر" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها باللونين الأسود والأبيض، التقطت بعدسة المصور الشهير "كوربن جوركين"، وعلَّقت: "السيد والسيدة جوناس".

في الصورة، يبدو الثنائي في حالة من السعادة والبهجة ممسكين بيدي بعضهما البعض البعض بحب، في حين يقف الجميع ورائهما يصفقون أثناء سيرهما في ممشى الكنيسة عقب انتهاء مراسم زفافهما.

تألَّقت "صوفي" مُرتديةً فستان زفاف أبيض من توقيع مصمم الأزياء العالمي "لويس فيتون"، جاء مُزيَّن بتفاصيل أنيقة من قماش الدانتيل وأكمام شفافة مُزيَّنة بزخارف جميلة، بينما تنورته المنفوشة منحتها إطلالة كلاسيكية كالأميرات، بينما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة انسدلت على جانبي كتفها، وارتدت طرحة بيضاء أنيقة بتفاصيل من الدانتيل.

وليس مستغربًا اختيار "صوفي"، البالغة من العمر 23 عامًا، فستانًا من "لويس فيتون" باعتبارها سفيرة للعلامة التجارية.

يذكر أن الثنائي تزوجا سابقًا ضمن مراسم زفاف بسيطة في لاس فيغاس.