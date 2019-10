بالصور: كايلي وحبيبها السابق في ذات المكان..وهل انفصالها عن والد طفلتها لعبة من والدتها؟!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" تحتاج أحد لمواساتها بعد انفصالها عن حبيبها مغني الراب "ترافيس سكوت"، وأفضل شخص لذلك هو حبيبها السابق "تيجا" الذي انفصلت عنه بعد عام ونصف على علاقتهما.

رصدت عدسات الباباراتزي "كايلي جينر" برفقة صديقتيها " أناستازيا كارانيكولاو" و"كيلسي كاليمين" يتوجَّهن لفندق Sunset Marquis، ذات الفندق الذي يتواجد فيه "تيجا" لتسجيل ألبومه الجديد، ويأتي ذلك بعد قضائهن ليلة صاخبة حتى الساعة الثانية صباحًا في ملهى Delilah بغرب هوليوود.









وليس معروفًا إذا ما تُحاول "كايلي" الرجوع إلى حبيبها السابق، أم أنها مجرد مصادفة!

ويجدر الإشارة إلى أن "كايلي" قررت الانفصال عن "ترافيس سكوت" بعد عدة مشاكل وقعت بينهما ولم يجدا لها حلًا، من بينها رغبتها في إنجاب طفل آخر إلى جانب ابنتهما "ستورمي"، فهي تُكرِّس حياتها في الوقت الحالي على عائلتها وطفلتها، لكنه يوَّد التركيز على حياته المهنية وأغانيه، ما يتطلب منه الابتعاد كثيرًا.

والسبب الثنائي مشاكل الثقة التي تعيشها بسببه، فهي لا تزال لا تثق به كُليًا، فهو لم يظهر لها التزامه الكامل مثلما ترغب.

من جهة أخرى، يعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأخبار مُجرد تلفيق وتلاعب من قبل "كريس جينر"، العقل المُدبر لبرنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، من أجل ابتكار سيناريو جديد للمواسم القادمة من البرنامج وتحديدًا بعد انخفاض وقع انفصال "كلوي كارداشيان" عن حبيبها "تريستان تومسون" عقب خيانته لها مع صديقة "كايلي" المٌقرَّبة "جورن وودز".

وقد شوهد الثنائي لآخر مرة في العرض الأول لفيلم "ترافيس سكوت" الوثائفي " Travis Scott: Look Mom I Can Fly" بتاريخ أغسطس الماضي، وبدا أن علاقتهما تسير بالمنحى الصحيح.