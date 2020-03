بالصور: كورتني ترى أن كورونا غضب من الله للبشرية.. وهذ دليلها!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" تعتقد أن فيروس كورونا هو عقاب من الله للناس على سلوكهم السيء والشرير.

توجَّهت "كورتني كارداشيان" (40 عامًا) عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لمشاركة متابعيها نص من الكتاب المقدس، وأرفقته بتعليق: "انتبه لأطفالك".

جاء في المقطع: "عندما أمنع المطر، أو أرسل الجراد لأكل المحاصيل، أو أرسل وباء لشعبي، فإذا صليتم لي وتبتم، وابتعدتم عن الشر الذي كنتم تفعلونه، فسوف أسمعكم في السماء ، وساغفر خطاياكم ، وأعيد أرضكم مزدهرة مرة أخرى."









وتأخذ "كورتني" واقعة انتشار الفيروس على محمل الجد، وقد شاركت متابعيها عبر مدونتها الخاصة Poosh العديد من النصائح حول "ماذا تفهل عندما تكون منعزلًا اجتماعيًا"، و"3 تقنيات لتهدئه نظامك العصبي"، والعديد من الأمور الأخرى.

وفي مساء يوم الخميس، أخبرت نجمة تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians معجبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستقيم في منزلها في قصر كالاباساس بكاليفورنيا، وشاركت صورًا جميلة لغرفة نومها أثناء مشاهدتها فيلمًا أمام النار المشتعلة من موقدها.



وفي الوقت نفسه، حثت شقيقتها "كيم كارداشيان" متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بأخذ التهديد الذي يشكله الفيروس على محمل الجد، مذكّرة إياهم بالالتزام بالحجر الصحي والابتعاد عن التجمعات.