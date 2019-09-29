بالصور: كيم تحذف قُبلة تجمعها بزوجها كانييه.. فما الخطأ؟!

نادرًا ما تشارك نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صور تجمعها بزوجها نجم الراب "كانييه ويست" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مُختصَّة بنشر صورها المُثيرة والفاضحة نوعًا، أو صورًا لعائلتها وأطفالها.

وفي يوم الأحد، قررت "كيم كارداشيان" (38 عامًا) نشر صورة جوية باللونين الأبيض والأسود برفقة زوجها المُحب عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهما يتبادلان القُبلات فوق صخرة، حيث ارتدى الثنائي بدلات رياضية مُتطابقة، وأرفقته بإيموجي على شكل شهاب، ورغم جمال الصورة واللحظة العاطفية، ققررت النجمة حذفها في وقت لاحق.

ويأتي حذف الصورة بعدما كشفت "كيم" لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 149 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" يوم الجمعة الماضيى أن زوجها سيطلق ألبومه الغنائي الجديد تحت عنوان Jesus Is King بعد فترة من التأخير، حيث كان من المقرر إطلاقه في الـ27 من سبتمبر.