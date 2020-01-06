بالصور: لعنة حرائق أستراليا تصل كايلي جينر بعد ارتدائها فراء هذا الحيوان!

تفاعل العديد من النجوم العالميين وأبدوا تعاطفهم مع الأحداث المروعة والدمار الذي سببته الحرائق في أستراليا والتي راح ضحيتها 24 شخصًا ونصف مليار حيوان، فضلًا عن المنازل التي دمِّرت والاراضي التي أحرقت، والتلوث الذي خلَّفته باعتباره الأسوأ عالميًا.

ومن بين هؤلاء المشاهير، نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" التي نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لعامل إطفاء يحمل حيوان الكوالا بين يديه وسط النيران، وعلَّقت: "نفوق أكثر من نصف مليار حيوان في أستراليا".

ولم تعتقد "كايلي جينر" أن تعاطفها قد يتحوَّل إلى لعنة، فقد تعرَّضت للانتقاد، ووصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفها بالمزيَّف، والسبب يعود لصورة نشرتها لاحقًا مُرتدية حذاءً مصنوع من فراء النمس من توقيع العلامة التجارية "لويس فيتون" تبلغ تكلفته 1.080 جنيه استرليني.





وعلَّق أحد المعجبين: "مشاهدة كايلي تنشر صورة لحيوان الكوالا كضحية للنيران في أستراليا، ثم نشرها صورة لحذائها المُزيَّن بفراء النمس عبر خاصية إنستغرام ستوري، يجعلني أدرك كم وصل الغباء عند عائلة كارداشيان".

وكتب آخر: "كايلي جينر تنشر صورة لحيوان الكوالا يصارع الموت تتبعها صورة لحذاء الفراء خاصتها، ماذا هو شعورك حينما يقوم أحدهم بإزالة جلدك عن جسدك وأنت على قيد الحياة".

ودافعت "كيم كارداشيان" عن عائلتها وسط الهجوم الشرس الذي يتعرضن له، مٌشيرةً أنهن تبرعن بآلاف الدولارات لكن لم ينشرن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.