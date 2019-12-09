بالصور: مغنية أجنبية ترتدي جلباب وحجاب إسلامي خلال عرضها الغنائي الصاخب!

امتدت مسيرة النجمة الإيرلندية "سينيد أوكونور" في عالم الغناء والموسيقى لأربعة عقود، وتخللت تلك الفترة الطويلة العديد من اللحظات المُثيرة للجدل ابتداءً باعتناقها الإسلام وانتهاءً بصراحتها المُقلقة والجريئة.

لكن "سينيد أوكونور"، والمعروفة الآن باسم "شهداء دافيد" بعد اعتناقها الإسلام، حاولت قدر المستطاع الابتعاد عن إدلاء تصريحات قد تثير ضجة وبلبلة، عوضًا عن ذلك ركَّزت بتقديم وصلة غنائية احترافية مع بداية جولتها الأوروبية في برلين والذي يتزامن مع يوم ميلادها الـ53.







ولم تتخلَّ "دافيد" عن حشمتها أثناء أدائها الغنائي على خشبة المسرح أمام المئات، بل على العكس، ارتدت جلباب فضفاض مُخطط نسَّقته ببنطال عريض مُطابق، بينما ارتدت حجاب إسلامي يغطي صدرها، في حين خلعت حذائها وبقيت حافية القدمين، ولم تطبِّق أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، لدى النجمة جدول أعمال مزدحم خلال الأشهر القادمة، حيث ستقدم جولة في عاصمة المجر بودابست مساء الإثنين، وفي مدية لندن بتاريخ 16 ديسمبر، كما ستتوجَّه لتقديم عروض في كل من هولندا، كرواتيا، ألمانيا، وإيطاليا.

وتأتي جولتها الغنائية بعد ثلاثة أشهر من اعتذار مقدم البرامج البريطاني "بيرس مورغان" لمشاهدي برنامج " Good Morning Britain"، بعد تفوه "دافيد" بألفاظ نابية على الهواء مباشرة من غير قصد.

وقد تصدرت المغنية المعروفة عناوين الصحف الرئيسية في عام 1992 عندما مزقت صورة البابا يوحنا بولس الثاني خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني أمريكي، بعد فضائح الكنيسة الكاثوليكية وإساءة معاملتهم الأطفال.

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