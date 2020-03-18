بالصور: هكذا يقضي كريستيانو رونالدو وقته في العزل.. وحبيبته تتسوق!

عزل لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نفسه في عقاره الفاخر الواقع بمدينة فونشال البرتغالية يوم الإثنين، بعدما ثبت إصابة زميله في فريق "يوفنتوس"، "دانييل روجاني، بفيروس كورونا.

ويبدو أن "كريستيانو رونالدو" (35 عامًا) يحاول الاستفادة قدر المستطاع من فترة الحجر الصحي بالحصول على لون جسد برونزي، حيث قضى وقته أمام بركة السباحة مستمتعًا بأشعة الشمس.





ورصدت عدسات الباباراتزي "رونالدو" عاري الصدر مُرتديُا شورت سباحة أخضر، في حين غطَّى عينيه بنظارات شمسية داكنة.

وفي الوقت الذي يعزل فيه النجم نفسه في المنزل، تقضي حبيبته "جورجينا رودريغز" وقتها بالتسوق في المحال التجارية، وبدت غاية في الأناقة مُرتديةً فستان أسود طويل ضيق مُبرزًا منحنيات جسدها المُثير، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، فمن المحتمل إصابة "رونالدو" بالفايروس عقب انتشار صور ومقاطع فيديو له برفقة "دانييل روجاني" يحتفلان بانتصار فريقهما على نادي "إنتر ميلان"، حيث طلب من أي شخص اختلط بـ"روجاني" عزل نفسه والبقاء في المنزل.

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