بالصور: والد ميغان ماركل في حالة سيئة قبل ولادتها.. والدجاج المقلي هو الحل لمأساته!

لمن الصعب أن يتم إقصاؤك من لحظة مهمة لأحد أفراد عائلتك، فما بالك حينما تُمنَع من رؤية حفيدك وتشهد لحظة ولادة ابنتك التي تعبت على تربيتها!

رصدت عدسات الباباراتزي والد دوقة ساسكس "ميغان ماركل" محملًا بالوجبات السريعة خلال مغادرته مطعمًا محليًا للدجاج المقلي في مدينة روزاريتو المكسيكية، وبدا أنه مُنهمكًا بالتفكير وفي حالة مأساوية.

وصرَّح أحد المتواجدين في المطعم أن "توماس" لم يبدُ في حالة جيدة، فلم يتحدث عن ابنته أو حفيده، بل اكتفى بالصمت، يقول: "دخل المطعم ببطء، ووقف بهدوء أثناء انتظاره الطعام".

بينما سُمح لولادة "ميغان"، دوريا راغلاند ذات الـ62 عامًا، التواجد بالقرب من ابنتها في هذا الحدث المهم، مُنع وجُمِّد "توماس ماركل" من مقابلة ابنته الدوقة ورؤية حفيده، إذ سيعلم الاخبار كأي فرد آخر عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، فقد قطعت سُبل التواصل بينه وبين "ميغان" منذ حفل زفافها الملكي؛ نتيجة تعاونه مع مصور باباراتزي قبل أيام من الاحتفال.

الجدير بالذكر أن "توماس"، البالغ من العمر 76 عامًا، لديه خمسة أحفاد آخرين لم يُقابل اثنين منهم، فابنته الكبرى "سامانثا" أم لـ"أشليغ" (33 عامًا) و"كريس" (31 عامًا)، اللذين عاشا برفقة والدهما "إيرل هيل" في فرجينيا،كما أنهما ليسا على تواصل مع معظم عشيرة ماركل بما في ذلك جدهم.

وفي وقت سابق، أفاد تقارير أن دوق ودوقة ساسكس على أهبة الاستعداد لاستقبال مولودهما الملكي الأول، فقد كان موعد ولادتها المُقرر يوم أمس الأحد.

ويعتقد الخبراء أن "ميغان" و"هاري" سينشران صورة طفلهما الأولى عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ورغم تحفظهما على كتمان جنس المولود، يُقال أن الدوقة حامل بصبي فقد كشفت ذلك خلال حفل بيبي شاور خاصتها.

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