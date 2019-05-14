بالصور: ويل سميث وطاقم عمل Aladdin في الأردن.. وناعومي سكوت تتألق بين الآثار

توجَّه النجم العالمي "ويل سميث" برفقة زملائه في فيلم Aladdin لقضاء مغامرة ممتعة في الأردن، حيث توجهوا في زيارة إلى جبل القلعة التاريخي.

تألَّقت الممثلة الحسناء "ناعومي سكوت"، التي تؤدي دور الأميرة "ياسمين" في الفيلم، بإطلالة ذهبية تتماشى مع عراقة الأثار القديمة المُحيطة بها، فاختارت ارتداء تنورة ميدي ذهبية من الساتان وقميص باللونين الذهبي والبني من العلامة التجارية Marine Serre، وانتعلت حذاء رياضي أسود ذي كعب عالٍ، بينما سرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان مُنخفض.

وتواجد "ويل سميث" و"ناعومي سكوت"، والممثل الكندي ذي الأصول المصرية "مينا مسعود" من أجل الترويج لفيلم المنتظر المستوحى عن قصة علاء الدين والمصباح السحري من كتاب ألف ليلة وليلة الشهير، حيث شوهد "سميث" يتجوَّل والكاميرا في يده.







الجدير بالذكر أن الفيلم صوِّر في وادي رم العام الماضي، ويعد إحدى الأمثلة على أن الأردن مكانًا يستهوي المخرجين العالمين، فقد سبقه فيلم "The Martian" عام 2015 من بطولة النجم العالمي "مات ديمون".