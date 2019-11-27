بالفيديو: آريانا غراندي تكشف شكل شعرها الطبيعي.. ومعجبوها مصدومون!

تتميَّز النجمة الأمريكية "آريانا غراندي" بشعرها الطويل الناعم وتسريحة ذيل الحصان التي اشتهرت بها بشكل كبير حتى اعتمدتها كتوقيع لإطلالاتها في فيديوهاتها المصوَّرة والفعاليات الغنائية التي تشارك بها، لكن الواقع عكس ذلك.

شاركت "آريانا غراندي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو باللونين الأسود والأبيض تكشف من خلاله طبيعة شعرها الحقيقي دون وصلات شعر إضافية، فداعبت خصلات شعرها القصيرة الفوضوية بأطراف أصابعها، مما أثار صدمة بين معجبيها، فعلَّق أحد المستخدمين: "أحب شعرك الطبيعي كثيرًا.. أرجوكِ اعتمديه في إطلالاتك".

وأشاد مستخدم آخر بجمال شعرها، وكتب : "شعرك مذهل ، متى سنراك به على خشبة المسرح."

وسابقًا، تحدَّثت "آريانا" عن خوفها من الأضرار التي ستلحق شعرها بشكل دائم نتيجة الصباغة المتكررة له، وألقت اللوم على بداية بسيرتها الفنية في مسلسل Sam & Cat؛ إذ توجَّب عليها صباغته باللون الأحمر المشع خلال فترة مراهقتها.

وقالت خلال اللقاء: "إن شعري الفعلي متضرر لدرجة أنه يبدو مبتذلاً وسخيفًا تمامًا عندما أسدله".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها "غراندي" شعرها الحقيقي، فقد شاركت متابعيها مجموعة صور قديمة التقطت خلال فترة طفولتها، إذ تظهر فيها بشعر كيرلي.