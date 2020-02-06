بالفيديو: آمبر هيرد تسخر من جوني ديب.. "لن يصدقك أحد"!

سخرت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد" من طليقها النجم العالمي "جوني ديب" بعدما أشار أنه ضحية للعنف المنزل وذلك خلال مكالمة جرت بينهما عام 2016.

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني المكالمة الهاتفية التي سجَّلها "ديب" على هاتفه لمدة 30 دقيقة، وذلك بعدما طلبت "هيرد" الطلاق من النجم واتهمته بالاعتداء عليها والعنف المنزلي.

في المكالمة يتوسل "ديب" (56 عامًا) زوجته السابقة بتسوية نزاعهما خارج أبواب المحكمة، واشتكى أن ذلك يدمر سمعته، كما تجادل حول أيِّ منهما مسؤول عن النزاع والعنف المنزل الذي شاب زوجهما المسموم، قائلًا: "أنت تقتلينني، لقد حولتيني إلى وضيع، ابني يذهب إلى المدرسة، ولديه أطفالًا يذهبون أيضًا، لذلك أنت زوجة والده العنيفة؟ ألم تفكري بذلك آمبر؟".

من جهة أخرى، أصرَّت "هيرد" أنها تخشى على حياتها، وروَّت كيف أن حراسه الشخصيين أخبروها أنها ستقتل عدة مرات.

وتطرَّقت "هيرد" لحادثة وقعت في أستراليا بعد شهر واحد من زواجهما حينما أطلَّ "ديب" بإصبع مقطوع مدعيًا أنه أصيب بعد رمي "هيرد" زجاجة فودكا عليه، بينما أشارت الأخيرة أنه أقدم على هذا الفكر تحت تأثير الكحول، وقالت: "أسفة ففي المرة الاخيرة الذي بدأ الوضع بينا يأخذ مجرى جنوني، أعتقدت اني سأفقد حياتي.. وظننت أنك ستفعل ذلك عن عمد، وقد قلت لذك ذلك."

وأجابها النجم بنوع من الدهشة: "آمبر، لقد فقد إصبعي، كان هناك صفيح، علبة معدنية، جرة، أُلقيت على أنفي. "

وتابعت "هيرد" الشجار، قائلاً: "يمكنك أن تخبر الناس أنها كانت معركة عادلة، وسنرى ما تعتقده هيئة المحلفين والقاضي، أخبر العالم جوني، أخبرهم أنا جوني ديب رجل وضحية للعنف المنزلي، وأرى أنها معركة عادلة.. شاهد من سيقف معك ويصدقك".

وتستمر "هيرد" بإيضاح سبب تعنفيها وإيذائها "ديب" والذي أرجعته لخوفها على حياتها.

في نهاية المطاف، وافق الزوجان الوصول إلى تسوية خارج المحكمة مقابل 7 ملايين دولار، مع تراجع هيرد عن مطالباتها وإصدار بيان مشترك في أغسطس 2016 بأنه "لم يكن هناك أي نية للأذى الجسدي أو العاطفي".

لكن الأمور انهارت في ديسمبر 2018 عندما صاغت "هيرد" مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" حول تجربتها كضحية مزعومة للعنف المنزلي، حينها قرر "ديب" رفع دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار العام الماضي، مدعيا أن هذه المقالة كلفته دوره المربح ككابتن جاك سبارو في فيلم "قراصنة الكاريبي".

استجابت هيرد بعد ذلك عن طريق ملفها المكون من 300 صفحة الذي يعرض تفاصيل الاعتداء المزعوم "المروع" الذي تعرضت له على يدي "ديب"، واصفًة إياه بـ"الوحش"، واتهمته بالعنف تحت تأثير المخدرات والكحول.

ويأتي أحدث تسريب للصوت بعد أيام من نشر صحيفة الديلي ميل تسجيلًا من عام 2015 اعترف فيه الممثلة بضرب "ديب" وهددته أنها ستتعرض له بالضرب من جديد.

وعرض محامو الجانبين تفسيرات مختلفة جذريًا لأحدث تسجيل، وصرَّح "آدم والدمان" محامي "ديب" لصحيفة "ديلي ميل" أن السيدة "هيرد" ترسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى "جوني" مٌشيرةً أن أي ناج من سوء المعاملة سيتعرف عليه على الفور، مُشيرةً أن لا أحد سيصدقه، لذا لا بد أن ينصاع لمطالبها. وأوضحً أنها مستمرة في إظهار

ترسل السيدة هيرد رسالة تقشعر لها الأبدان إلى جوني ديب بأن أي ناجٍ من سوء المعاملة الحقيقي سيتعرف على الفور - لن يصدقك أحد ، لذا عليك أن تفعل ما أريد". "قد تستمر السيدة هيرد في التنكر باعتبارها" ناجية "لكن الشريط الصوتي يتحدث عن نفسه".

من جهته، دافع محامي النجمة "روبرتا كابلان" وصرَّح لمجلة "نيوزويك: "حقيقة أن المرأة تقاتل أو ترد بالكلام لا يعني أنها لم تتعرض للعنف المنزلي والإيذاء المتكرر، وأن تعرض السيد ديب للصفع من هيرد لا يجعل من الأخيرة ضحية، فهذا ليس صحيح".

يذكر أن "ديب" و"هيرد" التقيا أثناء تصوير فلمهما " The Rum Diary" عام 2011، وتزوجا عام 2015، ثم تطلَّقا بعدها بعامين.