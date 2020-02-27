بالفيديو: أرنولد شوارزنيجر يختار حمار كحيوان أليف.. ويصطحبه إلى مكان عمله

عادةً ما يربي الأفراد القطط أوالكلاب أو الطيور كحيوانات أليفة، إلّا أن النجم العالمي " أرنولد شوارزنيجر" قرر اتخاذ الحمار والحصان المقزم كحيوانين أليفين.

توجَّه "أرنولد شوارزنيجر" إلى مكان عمله برفقة حيوانيه الأليفين؛ الحمار "لولو" والحصان المقزم "ويسكي" يوم الأربعاء الماضي.

ونشر "أرنولد" مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء أمساكه بلجام حيوانه وخلفه أحد مساعديه ممسكًا بالحيوان الآخر، وذلك قبل أن يباشر عمله اليومي، بينما صدحت موسيقى أغنية You're My Best Friendفي خلفية الفيديو، وعلَّق: "هذه المرة أحضرت لولو".

ويأتي مقطع الفيديو بعد شهرين على نشره فيديو مشابه لحصانه المقزم يتسكع في مكتبه الخاص وحيدًا، ما يعني أن حماره إضافة جديدة إلى حيواناته الأليفة.

وشارك متابعيه عبر حسابه على تطبيق TikTok مقطع فيديو له يقود دراجة هوائية خلف حصانه المقزم مُرتديًا قبعة رعاة بقر وجاكيت بني من الجلد، وكتب: "ويسكي يمارس روتينه اليومي للرشاقة".

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