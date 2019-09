بالفيديو: أغنية Friends بصوت ميغان ترينور.. هل أعجبتكم النسخة المستحدثة؟

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، احتفل مسلسل Friends بالذكرى الخامسة والعشرين لإنطلاقًا، وتكريمًا لهذا اليوم المميز، قررت المغنية الأمريكية "ميغان ترينور" الاحتفال على طريقتها الخاصة.

أصدر "ميغان ترينور" النسخة المُستحدثة من أغنية المسلسل الشهير "I Will Be There For You"، التي أدَّتها في الأصل فرقة The Rembrandts.

وفي وقت سابق، أعربت "ترينور" عن حماسها وسعادتها لتسجيل الأغنية، لأن مسلسل Friends من أكثر العروض التلفزيونية المُفضلة لديها.

تدور أحداث المسلسل الكوميدي الذي استمر لـ10 مواسم حول ستة شخصيات تجمعهم علاقة صداقة قوية ويمرون بمواقف طريفة، وهم "مونيكا" المهووسة بالسيطرة والتنظيف، تؤدي دورها "كورتني كوكس"، و"روس" غريب الأطوار وعالم الأثار، يجسد دوره "ديفيد شويمر"، و"تشاندلر" الساخر ومُطلق النكات، يؤدي دوره "ماثيو بيري"، و"جوي" المرح والعفوي، يجسد دوره"مات لوبلان"، و"رايتشل" الأنيقة، تلعب دورها "جينيفر أنيستون"، وأخيرًا "فيبي" الفريدة والمميزة، تلعب دورها "ليزا كوردو".

