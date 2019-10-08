بالفيديو: أليسيا كارا تقبل التحدي وتنجح في تقليد نجمات عالميات من بينهن شاكيرا!

تُعرف المغنية الكندية الشابة " أليسيا كارا" بقدراتها الصوتية المُبهرة، فبمقدورها تقليد أصوات نجمات عالميات بكل مهارة وسلاسة.

أطلَّت "أليسيا كارا" (23 عامًا) في برنامج Tonight Show مع مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون" يوم الجمعة الماضي، واستعرضت موهبتها الخيالية في تقليد تعابير النجوم بالإضافة إلى أصواتهم الغنائية المميزة، حينما تحداها "فالون" بتأدية أغنية "Bad Guy" للمغنية "بيلي إيليش" لكن بأصوات نجمات أخريات.

وصدمت "كارا" بأدائها الأغنية بصوت النجمة الكولومبية "شاكيرا"، والمغنية الأمريكية "آريانا غراندي"، فضلًا عن مغنيتي الراب "نيكي ميناج" و"كاردي بي"، وانهت التحدي بتأدية الأغنية بصوت مغنيتها الأصلية "بيلي" ولقيت استحسان الحضور.

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