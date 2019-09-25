بالفيديو: أمل كلوني بإطلالة رسمية بقيمة 4 آلاف دولار قبل يومين من ذكرى زواجها!

تواجدت المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" في شوارع مدينة نيويورك خلال توجهها لاستكمال أحد أيام عملها الجديَّة في مجال حقوق الإنسان.

توجّهت زوجة النجم العالمي "جورج كلوني" إلى الجمعية العامة للأم المتحدة لحضور القمة العالمية التي شاركت فيها في عدد من المناسبات السابقة، حيث شقَّت طريقها بين المارة برفقة حارسها الشخصية، واختارت لظهورها إطلالة خضراء رسمية تُناسب حدثًا مهمًا.

تألَّقت "أمل كلوني" مُرتديةً طقم رسمي أخضر من العلامة التجارية العالمية "بربري" مؤلَّف من جاكيت طويل بقيمة 2.690 ألف دولار وتنورة تصل للركبة يبلغ قيمتها 990 دولار أمريكي، ونسَّقته بكنزة بيج ذات ياقة عالية رغم الأجواء الدافئة في نيويورك ، وحملت حقيبة يد سوداء كبيرة من الجلد.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مموَّجة انسدلت على جانبي كتفها، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية بُنية، وطبَّقت أحمر شفاه وردي، في حين زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ باللون البيج.







من المحتمل أن تظهر "أمل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام؛ حيث تعمل عن كثب مع المنظمة في مبادرات حقوق الإنسان، ففي عام 2018، حضرت حدثًا عُقد للجنة حماية الصحفيين، حيث ألقت خطابًا قويًا حول اعتقال وسجن صحفيين من رويترز بعد إدانتهما بامتلاك أسرار دولة ميانمار، حينها طلبت "أمل" من قيادات الدولة إطلاق سراحهما، وهذا ما جرى في شهر مايو.

ويأتي ظهور "أمل" قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد زواجها الخامس من "جورج كلوني"، حيث عقدا مراسم زفافهما في 27 سبتمبر.

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