بالفيديو: إليك قائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا..من توم هانكس إلى شارلوت لورانس!

أصيب العديدون حول العالم بفيروس كورونا، ولم يسلم المشاهير العالميون منه كذلك نظرًا لانخراطهم بعدد كبير من الأفراد أكان ذلك في الفعاليات الخيرية، أو أثناء تصوير أعمالهم السينمائية، أو بسبب رحلاتهم إلى مناطق موبوءة.

وأول من كشف إصابته بفيروس كورونا هو النجم الأمريكي الشهير "توم هانكس" وزوجته "ريتا ويلسون" حيث التقطا العدوى أثناء تواجدهما في أستراليا أثناء تصوير فيلم حول سيرة حياة النجم الراحل "ألفيس بريسلي" من إخراج "باز لورمان"، وإنتاج شركة "وارنر بروذرز".

وفي هذا الفيديو أول المشاهير ممن أصيبوا بالفيروس، وتبيَّنت أن نتائجهم إيجابية:

وتتضمن القائمة عدد لا يحصى من المشاهير ممن أعلنوا لاحقًا إصابتهم بالفايروس، ما دفعهم لحجر أنفسهم منزليًا، ومن هؤلاء:

1. إيتزيار إيتونيو



أعلنت الممثلة الإسبانية "إيتزيار إيتونيو" إصابتها بفيروس كورونا عقب خضوعها للاختبار نتيجة شعورها بأعراض المرض، وتبيَّن أن النتيجة إيجابية.

وشاركت "إيتيزيار إيتونيو"، المعروفة بشخصية "راكيل" في المسلسل التلفزيوني La Casa De Papel، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها في العزل، وكتبت: ""مرحبا جميعا، الأمر رسمي، منذ مساء يوم الجمعة شعرت بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف، واليوم تلقينا تأكيدًا للفحص الوبائي، إنه فيروس كورونا".





2. أولغا كوريلينكو



أكَّدت بطلة فيلم "Quantum of Solace" إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أرفقته بصورة لنافذتها أثناء فترة عزلها لنفسها في المنزل.

وكتبت في المنشور: "حبست نفسي في المنزل بعدما تبيَّن إصابتي بفيروس كورونا، شعرت بالمرض منذ أسبوع تقريبًا، فالحمى والتعب من الأعراض الرئيسية للمرض"، وأضافت "اعتني بنفسك وخذ هذا على محمل جد!".

3. راشيل ماثيوز



أكدت الممثلة الأمريكية وبطلة فيلم Frozen II إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام منشورًا، كتبت فيه: "مرحبا يا رفاق لقد أجريت اختبارا وجاءت النتائج إيجابية لفيروس كورونا وخضعت للحجر الصحى الأسبوع الماضى ولست متأكدة من الخطوة التالية ولكن من الواضح أننى سأبقى فى الحجر الصحى حتى يطلب منى عكس ذلك.. أشعر بتحسن ولكننى سأشارك ببعض المعلومات التى ستكون مفيدة للبعض".

4. شارلوت لورانس



أعلنت المغنية الأمريكية "شارلوت لورانس" إصابتها بفيروس كورونا، وبذلك تعتبر أصغر مشاهير العالم ممن أصيبوا بالمرض.

وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" منشور كتبت فيه: "مرحبا يا رفاق، قبل عدة أيام، أخبرني الطبيب أن نتائج فحوص فيروس كورونا إيجابية، وهذا ما سيحصل لكثير منا أيضًا.. سأكون بخير، لكن العديد من المصابين لن يكونوا بصحة جيدة إذا ما أصيب الكثيرون به بسرعة".

وتابعت: "أنا هنا لا أطلب صلواتكم، محبتكم، ورسائلكم اللطيفة، أنا هنا أتوسل إليكم بأن تحموا أولئك غير القادرين على النجاة من الفايروس.. أرجوكم ابقوا في منازلكم سواءً أشعرتم بالمرض أم لا".

وطلبت من الجميع التفكير بوالديهم وأجدادهم، وبأولئك الأنانيين ممن يعتقدون أنهم يعلمون أكثر من غيرهم والذي من المرجح أن ينقلوا الفايروس للأفراد الذين تحبهم.

واختتمت منشورها: "لدينا القوة لإبطاء هذا.. أرجوكم اعزلوا انفسكم.. كونوا على وعي واجعلوا الآخرين يدركون ذلك".