بالفيديو: الأمير هاري يتنكر بزي بابا نويل.. "هو، هو، هوو، مرحبا يا شباب"

يعد موسم أعياد الميلاد والعطلات وقتًا ممتعًا للكثيرين، لكنه يصحبه أيضًا الكثير من التحديات والمصاعب يوجهها أولئك الذين فقدوا ذويهم ومحبيهم؟

ويبدو أن الامير "هاري" مزيج المشاعر والأحاسيس التي تنشأ خلال موسم العطلات؛ لذلك قرر نشر مفطع فيديو لأطفال الجنود الذين لقوا حتفهم دفاعًا عن المملكة المتحدة.

في شريط فيديو تم تسجيله لصالح جمعية الجنود الصغار من سكوتي الخيرية، تنكَّر "هاري" بزي بابا نويل، فوضع لحية بيضاء، وقال هاتفًا: "هو، هو ، هو ، يا شباب! أتمنى أن تقضوا وقتًا رائعًا."

وتابع قائلًا: "أسمع أن هناك 190 منكم هنا هذا العام، لذا يرجي التسبب بأكبر قدر ممكن من الفوضي البشرية، أريد أن أشجعكم يا رفاق أنكم جزء من عائلتنا، لقد التقيت بعضكم قبل بضع سنوات، لذلك أعرف مدي قوتكم جيداً".

وأضاف: "نعم، إن خسارة أحد الوالدين أمر صعب للغاية، ولكنني أعلم أنكم تساعدون بعضكم بعضًا على أن يكون أمامكم مستقبل رائع وعيد ميلاد رائع أيضًا، لن ننساكم ولن ننسي والداك، أتمني لكم عيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة".

وكان قصر باكنجهام قد أعلن سابقًا أن دوقي ساسكس يعتزمان أخذ استراحة لمدة ستة أسابيع من الخدمة، كما لن يقضيا عيد الميلاد في ساندرينجهام مع العائلة المالكة، وجاء في البيان: "يتطلع دوق ودوقة ساسكس إلى تمديد فترة إجازتهما العائلية لنهاية هذا الشهر، بعد أن أمضيا آخر عيد الميلاد في ساندرينجهام، سيقضي أصحاب السمو الملكي عطلة هذا العام ، كعائلة جديدة مع والدة الدوقة دوريا."