بالفيديو: الشرطة الاسرائيلية تخطف طفلة نجمة مسلسل Game of Thrones.. إليك السبب!

أصعب ما قد يمر به الفرد أن يسلب منه طفله دون سابق إنذار وهو ما جرى مع الممثلة البريطانية- الإسرائيلية "جوزفين جيلان".

أعربت "جوزفين جيلان"، التي لعبت دور العاهرة "ماري" في مسلسل "صراع العروش"، أنها مُدمرة وفي حالة من الاضطراب؛ بعد أن خطفت الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية ابنتها منها في منتصف الليل الأسبوع الماضي.

أشارت "جيلان" أنها السلطة سلبتها ابنتها "جلوريا"، البالغة من العمر ثمانية أشهر، بعد أن تركتها برفقة أحد أصدقائها لحين تشافيها من الاكتئاب ما بعد الولادة، إلّا أنها فوجئت بالخدمات الاجتماعية يأخذونها ويمنحونها لعائلة أخرى لا تعرف هويتهم ومكانهم.

Absolutely heartbreaking! 💔😢 My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback 🙏✡️😫 distressing and disturbing to watch for those with a heart 💓 pic.twitter.com/k1rBaUwmgk — josephine gillan (@Officialmarei) August 7, 2019

ونشرت "جيلان" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" للحادثة المأساوية، وطلبت من متابعيها جمع التبرعات من أجلها لكي تتمكن من تكفل مصاريف الاجراءات القانونية من أجل استرجاع طفلتها.

وأشارت الممثلة أنها لم تقدم على أي فعل خاطئ على الإطلاق قد يؤدي إلى فقدانها طفلتها، بل على العكس وضعتها في حماية ورعاية صديقتها المقربة، وأكدت أن أي أم تستحق فرصة ثانية لرعاية طفلتها. في حين صرَّحت صحيفة Jewish Chronicle أن الطفلة تتلقى الرعاية الملائمة.

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