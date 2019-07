بالفيديو: الظهور الأول لبريتني سبيرز وحبيبها الإيراني على السجادة الحمراء في عرض فيلم Once Upon A Time In Hollywood

لم يكن عامًا سهلًا على النجمة العالمية "بريتني سبيرز"، فقد مرَّت بمواقف ومشاكل صحية عقلية نُقلت إثرها إلى المصحة العقلية لتلقي العلاج المناسب، ويبدو أنها في حال أفضل بدعم من يحبوها.

أطلَّت النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" برفق حبيبها الإيراني "سام أصغري" لحضور العرض الأول لفيلم Once Upon A Time In Hollywood بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يعتبر ذلك الظهور الأول لهما كثنائي على السجادة الحمراء.

اختارت النجمة الحسناء ارتداء فستان أحمر قصير انسدل بانسيابية على جسدها مُبرزًا رشاقتها، وأكملت إطلالتها بقلادة ألماسية التفت حول رقبتها، واعتمدت تسريحة شعر فوضوية على شكل ذيل حصان.

من جهة أخرى، بدا حبيبها الذي يصغرها بعامين غاية في الأناقة والوسامة، فارتدى بدلة باللون البيج نسَّقها بقميص أبيض وربطة عنق سوداء، وانتعل حذاء أسود من العلامة التجارية Chelsea.





ورصدت عدسات الكاميرات لحظات رومانسية جمعت "سبيرز" (37 عامًا) و"أصغري" (35 عامًا) على السجادة الجمراء، فنراهما يتبادلان القُبلات الخاطفة والضحكات.

يذكر أن الثنائي تقابلا في موقع تصوير فيديوها الغنائي المصوَّر Slumber Party، وانتشرت شائعات خطوبتهما حينما شوهد "أصغري" مُمسكة بخاتم ألماسي كبير عام 2018.

تدور أحداث فيلم Once Upon A Time In Hollywood حول محاولة ممثل تليفزيوني خبت سنوات نجوميته وتألقه بمعاونة دوبليره الذي يساعده في المشاهد الخطرة أن يحققا شيء من الشهرة والنجاح في عالم صناعة السينما خلال العصر الذهبي لهوليوود في عام 1969 بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم من بطولة "براد بيت"، "ليوناردو دي كابريو"، و"مارغوت روبي".