بالفيديو: بريانكا شوبرا تلتهم البيتزا بإطلالة عرائسية من توقيع مصمم لبناني!

لا تزال النجمة الهندية "بريانكا شوبرا" تعيش أجواء حفل زفافها الأسطوري، فإطلالاتها تتسم نوعًا ما بالعرائسية خلال تواجدها في الفعاليات والحفلات المهمة.

توجَّهت "بريانكا شوبرا" وزوجها النجم الأمريكي "نيك جوناس" لحضور العرض الأول لفيلم The Best Years of A Life في مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ72 يوم السبت الماضي، واختارت الحسناء لهذا الحدث المهم إطلالة أنثوية ساحرة مُبرزةً جمالها الاستثنائي وأناقتها المعهودة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير "جورجس هوبيكا".

تألَّقت "شوبرا"، البالغة من العمر 36 عامًا، مُرتديةً فستان سترابلس أنيق من قماش التُل، جاء الجزء العلوي منه عاري الكتفين بطيّات أنيقة وكشاكش منحتها لمسة من الدراماتيكية، بينما صنعت تنورته من كشاكش وطبقات أضفت لمسة من الملوكية، كما أضفت لمسة من البريق حينما تزيَّنت بقلادة ألماسية التفت حول عنقها وأقراط ألماسية تدلت من أذنيها.





وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياج من درجات اللون الترابي مُبرزةً عينيها البُنيتين. من جهة أخرى، اختار "نيك جوناس" بدلة بيضاء أنيقة تتناسق مع زوجته فبدا كأمير من القصص الخيالية.

ويبدو أن الثنائي شعرا بالجوع الشديد، فقد شوهدا على شرفة جناحهما الفندقي في فندق "مارتينيز" يتناولان شرائح البيتزا، كما تشاركا لحظات طريفة أمام العدسات الموجَّهة أمامهما.