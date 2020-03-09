بالفيديو: بعد كشف خبر حملها..كيتي بيري تصرخ: "أريد فتاة"

كشفت النجمة الأمريكية "كيتي بيري" خبر حملها بطفلها الأول من خطيبها النجم الإنجليزي "أورلاندو بلوم" في فيديو أغنيتها المصوَّر Never Worn White، وبعدها بأسبوع أشارت إلى نوع جنس المولود الذي توَّد أن يكون عليه طفلها.

شاركت "كيتي بيري" (35 عامًا) معجبيها تفاصيل حملها خلال عرضها الغنائي في حفل ختام نهائي كأس العالم للكريكيت للسيدات في العاصمة ملبورن يوم الأحد، فخلال الاستراحة، صرخت قائلة: "آمل أن تكون فتاة!".

وخلال الحفل، تفاخرت "كيتي" بحملها عبر لمس بطنها بكلتا يديها بطريقة حنونة ولطيفة.

ويبدو أن إطلالتها في الحفل تعكس رغبتها في إنجاب فتاة، فقد تألَّقت مرتديةً فستان وردي لمَّاع مُزيَّن بكاب انسدل على كتفيها، واعتمدت تسريحة نصف مرفوعة على شكل ذيل حصان.

من جهة أخرى، أعرب "أورلاندو" عن سعادته وحماسته لإنتظار مولوده الأول، فنشر صورة لزوجته الحامل عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "طفلي يزهران".

وقد أثارت " بيري" الجدل بشأن حملها بعدما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطنها المُنتفخ خلال قضائها إجازة شاطئية برفقة حبيبها "أورلاندو بلوم" على شاطئ جزيرة لي دي ري، غرب فرنسا.

التقطت عدسات الباباراتزي مجموعة صور للنجمين وهما يستمتعان بأشعة الشمس ومياه الشاطئ، حيث استعرضت "كاتي بيري" منحنيات جسدها مُرتديةً مايوه أبيض من قطعة واحدة مُزيَّن بطبعة ورود ملونة من العلامة التجارية " Morgan Lane" بقيمة 214 جنيه استرليني، وسرَّحت شعرها على شكل كعكة مرفوعة، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية.

يذكر أن "أورلاندو" أب لطفل يدعى "فلين" من زواجه السابق بعارضة الأزياء الأسترالية الحسناء "ميرندا كير".