بالفيديو: بيونسيه تبكي في حفل تأبين كوبي براينت.. وتؤدي أغنيته المفضلة

أقيم حفل تأبين ضخم تكريماً لحياة لاعب كرة السلة الراحل "كوبي براينت" وابنته "جيانا براينت"، اللذين لقيا حتفهما في حادثة طائرة أودَّت بحياتهما وثمانية آخرين، في ملعب ستابليز سينتر بوسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم الإثنين الماضي.

افتتحت النجمة الأمريكية "بيونسيه" الحفل Celebration of Life For Kobe and Gianna Bryant بأداء أغنيتها XO، الأغنية المفضلة للنجم الراحل، أمام أكثر من 20 ألف محب من النجوم والمشاهير العالميين.

Beyoncé opens Kobe & Gianna's Celebration of Life with one of his favorite songs.



(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/SfcdOhtbLx — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

ولم تتمكن "بيونسيه" من تمالك نفسها وكتم عواطفها وتأثرها لرحيل صديق عزيز عليها، وطلبت من الجمهور الغناء معها فربما يسمع "كوبي" صوت قلوبهم، وقالت في خطابها المؤثر: "أنا هنا لأني أحب كوبي، هذه أكثر أغنية يفضلها؛ لذا أوَّد البدء بها، وأريد أن نؤديها معًا وبصوت عالٍ كي يستطيع سماع حبكم".

ووفق ما نقله موقع "ميترو" منع منظمو الحفل المصورين من التقاط الصور للنجمة الحسناء وأفراد عائلة "كوبي"، وكل ما عرض هو لقطات فيديو بثَّت عبر شاشات التلفاز.

صُدم الجميع بخبر وفاة أسطورة كرة السلة "كوبي براينت" وابنته "جيانا" البالغة من العمر 13 عاما في حادث طائرة هليكوبتر إلى جانب سبعة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة.

كان من المتوقع أن يتواجد "براينت"، البالغ من العمر 41 عامًا، وابنته "جيانا ماريا أونوري براينت" ذات الـ13 عامًا في أكاديمية مامبا الرياضية في ثاوزاند أوكس للمشاركة في مباراة لكرة السلة المقررة يوم الأحد، فقد كان من المقرر أن تلعب "جيانا" في المباراة بينما يشرف والدها على عملية التدريب.