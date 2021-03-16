بالفيديو: تيفاني هاديش تبكي بعد فوزها بالغرامي.. 3 عقود لفوز امرأة سوداء

انفجرت الممثلة الأمريكية تيفاني هاديش في البكاء بعد أن علمت أنها فازت بأول جائزة غرامي لأفضل ألبوم كوميدي، حيث لم تفز امرأة سوداء بهذه الجائزة منذ 1986.

حصلت الممثلة متعددة المواهب على جائزة عن ألبومها " Black Mitzvah" خلال حفل غرامي لعام 2021 الذي أقيم يوم الأحد الماضي، لكنها لم تكن قادرة على الحضور بسبب انشغالها بتصوير Kids Say The Darndest Things، إلَّا أن الأخبار وصلتها عن طريق منتج البرنامج الذي زف لها الأنباء عن طريق سماعة أذنها.

حينما وصلها الخبر، قالت هاديش: "هل أنت جاد؟ لقد فزت حقا؟ هل تعلم أن امرأة سوداء لم تفز بهذه الفئة منذ عام 1986؟ المرأة السوداء لم تفز في هذه الفئة منذ ووبي غولدبرغ".

ولم تستطع الممثلة، البالغة من العمر 40 عامًا، التحكم بدموعها، حيث أوضحت أنها كانت تسير في العديد من "الطرق الوعرة" طوال حياتها المهنية وشككت في قوتها في مناسبات متعددة، وقالت: "هل أستطيع اخباركم لماذا أبكي؟ تعبر الكثير من الطرق الوعرة وتتساءل إذا ما كنت تقوم بالعمل الصحيح أو ما تفعله جيد، أو هل أنت قوي بما فيه الكفاية لهذه المهمة؟".

وتابعت: "وعليك فقط أن تؤمن بنفسك بقدر ما تستطيع وعلى الرغم من كل الصعاب".

وتمكنت هاديش من التغلب على المرشحين الآخرين أمثال: باتون أوسوالت، جيم جافيجان، بيل بور، وجيري سينفيلد.