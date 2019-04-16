بالفيديو: جاستن بيبر يواجه دعوى قضائية تعود لعام 2017.. سبب إعاقة دائمة لضحيته!

تمت مقاضاة النجم الكندي "جاستن بيبر" على حادثة دهسه أحد المصورين عن طريق الخطأ أثناء مغادرة خدمته في كنيسة هيلسونج في مدينة بيفرلي هيلز قبل عامين تقريبًا.

طالب المصوِّر الفوتوغرافي "ويليام ويلسون" بتعويضات غير محددة في دعواه ضد نجم البوب البالغ من العمر 25، حيث اتهمه بالإهمال أثناء قيادة شاحنته الصغيرة من طراز دودج رام 2500، وأشار أن الحادث دفعه للتعامل مع إعاقة دائمة، وأضرار عاطفية، بالإضافة إلى أضرار عامة.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر نُشاهد النجم يقود سيارته الضخمة، وفجأة ترتطم عجلة السيارة بقدمه ليسقط على الأرض ويتلوى من الأمر، وعلى الفور ترجَّل "بيبر" من سيارته ليطمئن على صحة المصاب، البالغ من العمر 57 عامًا.

ورغم أن الفيديو يظهر المصور يتلوى من الألم ممسكًا ساقه، ومعدات تصويره مترامية على الأرض، إلّا أنه بعد لحظات مازح النجم وأكد له أنه بخير، ولم يحدد في ذلك الوقت نوع الإصابة.

في ذلك الوقت، برَّأت الشرطة النجم من التهم الموجَّهة نحوه باعتبار أنه تشوَّش بسبب ومضات عدسات الكاميرات التي كانت تُلاحقه، لذلك بقي في مكان الحادث وتعاون مع الضباط، واهتم بصحة المصوَّر.