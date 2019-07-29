بالفيديو: جولة خاطفة في عقار جاستن بيبر البالغ تكلفته 8.5 مليون دولار

منح النجم الكندي "جاستن بيبر" وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" متابعيهما نظرة خاطفة للعقارهما الفاخر الجديد في مدينة بيفرلي هيلز.

شارك "جاستن بيبر" سلسلة مقاطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يستعرض من خلالها عقاره الفاخر الذي تبلغ تكلفته ما يقارب الـ8.5 مليون دولار أمريكي، والذي يتألف من خمس غرف نوم، وسبع حمامات، ومسرح، مكتبة بألواح خشبية، وحانة، بالإضافة إلى قبو نبيذ.

في بداية الجولة، أخذ "بيبر" متابعيه في جولة في أنحاء غرفة المعيشة التي تتألف من قطع أثاث خشبية وأمامها شاشة تلفاز عملاقة، كما زُيِّنَ الحائط بلوحة عملاقة وردية مكتوب عليها كلمة "أنا أحبك" باللون الأسود.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، لا يحتوي العقار، الذي تبلغ مساحته 6.132 قدم مربع، على باحة خلفية كبيرة مُغطيَّة بالعشب، لكن توجد بركة سباحة كبيرة ممتدة الأطراف ومقصورة مُجهزة بمدفأة.





من بعدها ، توجَّه "بيبر" لغرفة النوم المُجهزة بأثاث أبيض حديث ومدفأة، حيث استلقت "هايلي" برفقة كلبها "أوسكار" على السرير يشاهدان التلفاز.

ويبدو أن دافع شرائهما عقار ضخم كهذا يعود لرغبتهما في إنشاء عائلة وإنجاب أطفال، ففي وقت سابق، انتشرت شائعات حمل "هايلي بالدوين بطفلها الأول عقب تعليقها على صورة لإبنة صديقتها نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر"، تقول فيها: "من فضلك توقّفي عن إصابتي بحمّى الأطفال، إنها ألطف فتاة".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن "بيبر" عن رغبته في الخروج بموعد غرامي مع ابنته المستقبلية.

وعلى الرغم من هذا، ردّت هايلي على الشائعات بنفيها، حيث قالت: "مجرّد الإعجاب بابنة صديقتي الجميلة، هذا لا يعني أنني سأنجب طفلاً في الوقت القريب"، كما أصرّ جاستين على أن منشوره عن طفله المستقبلي لم يكن إعلان حمل، ولا يلّمح إلى أي شيء قريباً.