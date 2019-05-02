بالفيديو: جو جوناس يتزوج حبيبته في حفل سري.. والكاهن يُستبدَل بألفيس بريسلي!

عكس شقيقه "نيك جوناس" وزوجته النجة البوليوودية "بريانكا شوبرا"، قرر النجم الأمريكي "جو جوناس" الزواج من حبيبته الممثلة الحسناء "صوفي تيرنر" في حفل زفاف سري ضمن طابع بسيط وحميمي وسط أصدقائهم والمقربين لهم، فلم يكن هناك نوعًا من البهرجة والفخامة.

بعد قضاء الزوجين ليلة رائعة في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقي بمدينة لوس أنجلوس الامريكي، توجَّه "جو جوناس" و"صوفي تيرنر" إلى كنيسة محلية لعقد قرانهما، ويمكننا القول أنه أسرع حفل زفاف يشهده الأخوة مُقارنة بحفل "بريانكا شوبرا" الذي استمر لأكثر من ثلاثة أيام.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC — Myeisha Essex (@MyeishaEssex) ٢ مايو ٢٠١٩

نشر الدي جي الأمريكي "ديبلو" مقاطع فيديو وصور لحفل الزفاف عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، تظهر "تيرنر" مُرتديةً فستانًا بسيطًا أبيض وطرحة بيضاء أسدلتها على شعرها الذهبي أثناء سيرها في الممشى القصير مُحاطةً بالأصدقاء والمقربين لها ، بينما وقف "جو" وأشقائه في آخر ممشى الكنيسة مُتألقين ببدلات أنيقة.

تبادل الزوجان نذورهما أمام منتحل شخصية إلفيس، الذي ارتدى شعرًا مستعارًا أسود اللون وبدلة حمراء، كما عزف النجمان الريفيان "دان" و"شاي" أغنية Speechless في الحفل قبل وصول الزوجين

ويأتي زواجهما المُفاجئ بعدنا أشار "جو جوناس" أنه سيقيم حفل زفاف صيفي خلال تواجده في برنامج The Late Late Show مع مقدم البرامج الكوميدي "جيمس كوردن".

يذكر أن الثنائي جمعتهما علاقة حب في نهاية عام 2016.