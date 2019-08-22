بالفيديو: جيمي فوكس ينفي علاقته بفتاة بعمر ابنته.. "لا وجود لفضيحة"!

انفصل النجم العالمي "جيمي فوكس" عن حبيبته الممثلة الأمريكية "كيتي هولمز" بعد ستة أعوام على علاقتهما، وأفادت تقارير أن السبب يعود إلى علاقاته الغرامية المتعددة مع النساء، آخرها المغنية الحسناء "سيلا فافي".

أمضى "جيمي فوكس" (51 عامًا) و"سيلا" (21 عامًا) الكثير من الوقت معًا في الآونة الأخيرة، كما رصدتهما عدسات الباباراتزي لأول مرة في شهر يوينو الماضي، ورغم المزاعم المنتشرة حول علاقتهما الغرامية، إلى النجم حاول إيضاح أنها مجرد صديقة يحاول مساعدتها لا غير.

ولتهدئة الأوضاع، قررت "سيلا" نشر مقطع فيديو لـ"جيمي" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يؤكد فيه الأخير أنها يحاول مساعدتها في مهنتها كمغنية، كما أنها صغيرة في السن بالنسبة له، وأرفقت الفيديو بتعليق تنفي من خلاله أن تكون فتاة تحاول البحث عن الشهرة و المال، أو لها نية في تدمير العائلات أو علاقات الأفراد، فكل ما يهمها مهنتها.

في الفيديو، تطرَّق "جيمي" للحديث عن أربعة مواضيع، أولها حول سماحه للمغني الشهير "إيد شيرن" بالنوم على أريكته، وتركه للنجم "نيك كانون" في العيش بمنزله حينما كان بعمر الـ13، وانطلاقًا من هنا أكَّد أنه يحاول على الدوام مساعدة النجوم الصغار، لكن حينما يتعلق الأمر بمساعدته أنثى يبدأ الهجوم عليه.

وأكَّد أن صوت "سيلا" أذهله، ونفى دعوتها إلى منزله بعد مغادرتهما إحدى الملاهي الليلة في منتصف الليل، بل كان يساعدها في الوصول إلى السيارة التي كانت بانتظارها، وقال: "لا وجود لفضيحة"!

من جهة أخرى، أُفيد أن "جيمي" و"كيتي هولمز" (40 عامًا) انفصلا عن بعضهما البعض قبل عدة شهور، حيث شوهدا آخر مرة في حفل "ميت غالا" بمدينة نيويورك في شهر مايو الماضي، وكان ذلك أول ظهور لهما معًا على السجادة الحمراء.

يجدر الإشارة إلى أن علاقة "جيمي" و"كيتي" بدأت عام 2013، لكنهما أعلنا عنها رسميًا في أواخر عام 2017.