انفصال كيت هولمز وجيمس فوكس بعد ست سنوات.. استبدلها بعشرينية حسناء!

انفصل النجم الأمريكي "جيمس فوكس" عن حبيبته الممثلة الأمريكية "كيت هولمز" بعد ستة أعوام على علاقتهما الرومانسية.

وفق ما نقله موقع "PageSix"، أُفيد أن الثنائي انفصلا عن بعضهما البعض قبل عدة شهور، حيث شوهدا آخر مرة في حفل "ميت غالا" بمدينة نيويورك في شهر مايو الماضي، فقد كان أول ظهور لهما معًا على السجادة الحمراء.

وأكَّد مصدر مُطلع أخبار الانفصال مُشيرًا أن خلال تناوله الغذاء برفقة "كيت هولمز" (40 عامًا) في المطعم المكسيكي La Esquin، أوضحت أنها لا تهتم بما يفعله فلم يعودا معًا بعد الآن.

ويبدو أن "هولمز" هي من قررت الانفصال عن حبيبها، البالغ من العمر 51 عامًا، وخاصة بعدما رصدته عدسات الباباراتزي يُغادر ملهى ليلي في مدينة لوس أنجلوس برفقة المغنية الأمريكية "سيلا فافي"، البالغة من العمر 21 عامًا، وذلك في تمام الساعة الثانية صباحًا من يوم السبت الماضي، رغم إيضاحه أنها مجرد صديقة يُحاول مساعدتها.





يجدر الإشارة إلى أن علاقة "جيمس" و"كيت" بدأت عام 2013، لكنهما أعلنا عنها رسميًا في أواخر عام 2017.