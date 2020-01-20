بالفيديو: جينيفر لوبيز تقع في عشق مصمم أزياء لبناني.. وتتألق بتصميمه في حفل SAG

أضاءت الأنوار من جديد في مدينة لوس أنجلوس الليلة الماضية انطلاقًا لفعاليات حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي لدورته الـ26 الذي حضره نخبة من النجوم العالميين ممن خطفوا الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالاتهم الأنيقة من دور أزياء عالمية ومصممين معروفين.

ويبدو أن "جينيفر لوبيز" بدأت تتجِّه أنظارها للمصممين العرب حينما يتعلق الأمر بالأناقة والرقي، فقد تألَّقت على السجادة الحمراء في الحفل بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "جورج حبيقة" مًرتديةً فستانًا أسود أوف شولدر من قماش الساتان، وجاءت تنورته من قماش المخمل، وما زاده أناقة فتحة الظهر الطويلة والببيونة الأنيقة، والذيل الطويل الذي انسدل خلفها.

وأكملت "لوبيز" إطلالتها بحذاء أسود ذي كعب عالٍ من العلامة التجارية Casadei، وكلاتش من توقيع المصمم "تايلر إيليس".

وأضفت النجمة الحسناء مزيدًا من البريق إلى إطلالتها الكلاسيكية مُتزيَّنة بمجوهرات بقيمة 9 مليون دولار من مصمم المجوهرات "هاري وينستون"، من بينها عقد مُرصَّع بالألماس من عيار 73.55 قيراطًا.

كما اختارت نجمات أخريات التألق بإطلالات من توقيع مصممين عرب من بينهم الممثلة الكندية- الصربية "نينا كيري" التي خطفت الأنظار بإطلالة فضيَّة من قماش الترتر البرَّاق من توقيع "جورج حبيقة"، بالإضافة إلى الممثلة الأسترالية "إيفون ستراهوفسكي" التي أبهرت الجميع بفستانها الأبيض الضيق من توقيع مصمم الأزياء الإماراتي "أحمد الخييلي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتألَّق فيها "لوبيز" بأزياء من مصممين عرب، فقد حصدت لقب أجمل إطلالة في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الذي أقيم قبل عدة أسابيع، حيث خطفت الأنظار بفستان عاجي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "جورج حبيقة"، فارتدت فستان ساتان جاء بقصة حورية البحر مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوف، وما زاده أناقة أحجار الكريستال البراقة ناحية العنق والخصر، بالإضافة إلى فتحة الظهر الطويلة.

وفي حفل "غولدن غلوب"، اختارت فستانً مُزيَّن ببيونة عملاقة ناحية صدرها من توقيع المصمم اللبناني "زهير مراد"، فبدت أشبه بعلبة هدايا مغلَّفة بعدة طبقات من الورق اللمَّاع.