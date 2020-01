بالفيديو: جينيفر لوبيز تقع في عشق مصمم أزياء لبناني.. وتتألق بتصميمه في حفل SAG

Nina Kiri de Georges Chakra Alta-Costura Inverno 2019 no "26th Annual Screen Actors Guild Awards", em Los Angeles. #SAGAwards #SAG #NinaKiri #GeorgesChakra 📸 Zimbio | Livingly

A post shared by De Quem é o Look (@dequemeolook) on Jan 19, 2020 at 6:27pm PST