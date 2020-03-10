بالفيديو: جينيفر لوبيز وخطيبها يخوضان تحدي "تبديل الملابس" على TikTok.. لن تتمالك نفسك من الضحك!

جن جنون رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحدي "تبديل الملابس" الذي تنطوي فكرته على أن يقوم الثنائي على تبديل ملابسهما واستبدالها بملابس الجنس الآخر بينما يؤدي أحدهما رقصة قصيرة.

وشاركت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" وخطيبها لاعب كرة البيسبول السابق "أليكس رودريغيز" في هذا التحدي المضحك، فيظهر الأخير ممسكًا بهاتفه المحمول أمام المرآة بينما "لوبيز" ترقص إلى جانبه على أنغام أغنية Nonstop للمغني الكندي "دريك" مُرتديةً فستان قصير أبيض ضيق ذي فتحة ظهر كبيرة.

وبعد ثوانٍ تنقلب الأدوار والأزياء، فيظهر "رودريغيز" بمظهر مضحك مرتديًا فستان خطيبته الأبيض الضيِّق، بينما ارتدت "لوبيز" بدلته الزرقاء الضخمة.

ونشر "رودريغيز" الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تيك توك" وحصد أكثر من 3.2 مليون مشاهدة، بينما نشرته "لوبيز" عبر حسابها الخاص حاصدًا أكثر من 4.6 مليون مشاهدة وأكثر من 10 آلاف تعليق.