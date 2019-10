بالفيديو: ديمي مور تتناول أكثر الأطعمة تقززًا.. عين نيئة ودم بقر!

قول الحقيقة مكلِّف في برنامج The Late Late Show الذي يقدمه البريطاني "جيمس كوردن"، ففي فقرة Spill Your Guts or Fill Your Guts يتوجب على الضيف تناول أكثر المأكولات تقززًا.

حلَّت النجمة الأمريكية "ديمي مور" ضيفة في برنامج The Late Late Show يوم الأربعاء الماضي، وقررت المشاركة في الفقرة التي تنطوي فكرتها على تناول الضيف ومقدم البرنامج أكثر المأكولات المقززة في حال لم يجب على السؤال بصدق.

وبطبيعة الحال، كان من الصعب على "مور" الإجابة عن بعض الأسئلة لمدى حساسيتها، حيث امتنعت عن الإجابة حول أي من زملائها الفنانين القدامى والجدد ستتركهم على جانب الطريق في منتصف الليل، ما أجبرها على شرب عصير المايونيز المطهي.

كما لم تجب عن يؤال أي من زملائها الفنانين تعتقد أنه لا يستحق أجرًا أعلى من أجرها، ما دفعها لتناول عصير الفلفل الحار.

من جهة أخرى، تناول "كوردن" عين سمكة نيئة ودماء بقر معجون بلسان عجل.