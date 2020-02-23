بالفيديو: ريهانا تكرم في حفل NAACP للصور.. وتبدو كزهرة لافيندر بتوقيع جيفينشي

كُرِّمت النجمة البربادوسية "ريهانا" عن أعمالها الخيرية والإنسانية بجائزة الرئيس في حفل توزيع جوائز الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين NAACP في دورته الـ51 بمدينة لوس أنجلوس.

جلست "ريهانا" على الكرسي أمام المئات وابتسامة لطيفة على شفتيها أثناء عرض إنجازاتها الخاصة والخدمة العامة المميزة، إذ يمنح هذ الشرف إلى فنان ملتزم بالعمل الخيري.

وحال اعتلائها خشبة المسرح، ألقت خطابها المؤثر الذي يدعوا إلى الاتحاد، وقالت: "شكرًا لكم، وشكرًا لموظفي NAACP ومجلس الإدارة، بما في ذلك جميعكم يا رفاق، هنا في هذه القاعة والجميع في المنزل يشاهدون هؤلاء الذين كرسوا حياتهم وجهودهم نحو دعم الأشخاص الملونين".



وتابعت: "يمكننا إصلاح هذا العالم سويًا ، لا يمكننا فعل ذلك منفردين، لا أستطيع تأكيد الأمر أكثر من هذا، فلا يمكننا السماح للحساسية من التسرب إلينا"، وأوضحت "سأحاول تبسيط الأمر، لأن الليلة لا تتعلق بي حقًا، لقد حرمنا الفرص منذ بداية الزمن، تخيل ما يمكن أن نفعله معًا."





وأضافت: "مشكلتك، ليست مشكلتك وحدك؛ إنها مشكلتي معك؛ إنها مشكلة المرأة؛ إنها مشكلة السود. إنها مشكلة الفقراء؛ أعني أن الكثير منا في هذه القاعة لديه زملاء وشركاء وأصدقاء من أعراق وأجناس وديانات أخرى، يريدونك ويحبونك ويحبون وجودك بجانبهم، لذلك عندما نسير حول جميع أنحاء العالم مُحتجين لما حدث لكل من الضحايا "مايكل براون" و"أتاتيانا جيفرسونز" وما يحدث لأمثالهم يوميًا، أخبر أصدقاءك بالانسحاب."



وعلى صعيد الإطلالة، خطفت "ريهانا" الأنظار بفتسانها الأرجواني من توقيع دار الأزياء الإيطالية "جيفينشي" لموسم ربيع 2020، حيث صمم على شكل طبقات من التول المموج بدت فيه أشبه بزهرة اللافندر، وزادت من طولها طولًا بانتعال صندل أجواني برباطات التفت حول قدمها.

وأكملت "ريهانا" إطلالتها معتمدةً تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياج من الدرجات الترابية وطبَّقت أحمر شفاه أحمر اللون، في حين تزيَّنت بأقراط ألماسية كبيرة.