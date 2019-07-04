بالفيديو: ريهانا تنهار باكيةً في أحضان هذا الرجل.. مشهد مؤثر!

انهارت النجمة البربادوسية "ريهانا" بالبكاء بعدما اكتشفت أن معلم التربية الرياضية خاصتها مدربًا لفريق "ويست إنديز" خلال بطولة كأس العالم للكريكيت ICC.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقابلة "ريهانا" معلمها "رودي إيستويك" الذي كان مرشدها ومعلمها في مسقط رأسها بربادوس، فعانقته بحب قبل أن تنفجر بالبكاء كطفلة عادت لترتاد المدرسة من جديد.

وعلَّقت "ريهانا" على الفيديو: "هذا أستاذي من المدرسة، كان بالنسبة لي المعلم والأب، لم أره منذ سنوات."

Awwww Rihanna reunited with her PE teacher 😩🤧😭😭 pic.twitter.com/qWaj8dpXzc — Rihanna can buy your fave (@wooftrih) July 1, 2019

وفي وقت لاحق، بعدما جفت عيونها من الدموع، نشرت صورة لكليهما، وكتبت: "مرشدي، بطلي، ولاعبي المفضل، ومعلمي في المدرسة..لقد صنعت يومي."

Rihanna had an emotional meeting with her school teacher and current West Indies assistant coach Roddy Estwick



(📷: badgalriri/Instagram)#CWC19 #SLvWI #iespnsports pic.twitter.com/MRk2Emz7x1 — iESPNsports (@iespnsport) July 2, 2019

واستذكر "إيستويك" ذكرياته برفقة المغنية الشهيرة، يقول: "لمدة أربع سنوات في مدرسة بربادوس، كنت معلم لغة إنجليزية في المدرسة الثانوية، كانت ريهانا طالبة لدي، لقد عرفتها منذ سن الـ11 حتى الآن، لمن الرائع أن أراها من جديد."

وتابع: "اعتدت الجلوس معها معظم أوقات الغداء برفقة صديقتها الحميمة "سينيتا ألكساندريا"، كنت أمضي وقتي برفقتهم ندردس وأحاول إرشادهما للطريق الصحيح."

وأشار أن نشأت الفتيات في بربادوس لم يكن سهلًا على الدوام؛ لذلك كان يحاول إرشادهن ومساعدتهن بكافة الطرق الممكنة.