بالفيديو: شاهد هدية كلوي الوقحة لكيم في عيد الأم..ألعاب لإثارة حياتها مع زوجها!

في الأغلب تهدى الأمهات في عيد الأم باقة من الورود، أو علبة من الشوكولاتة، أو ربما منحهن زيارة لمنتجع للاستمتاع بتدليك للجسد، إلَّا أن شقيقات كارداشيان لديهن خطط مختلفة.

حصلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على مجموعة من الهدايا البذيئة من قبل شقيقتها الصغرى "كلوي كارداشيان"، رغم أن الجميع متواجد بعيدًا عن الآخر في منزله الخاص نتيجة تفشي فيروس كورونا.



يبدو أن هدايا "كلوي" ستساعد "كيم" في حل مشاكل علاقتها الجنسية مع زوجها مغني الراب "كانييه ويست"، فقد كشفت مسبقًا أنهما دائما الجدال والخلاف حول هذه المسألة خلال الحجر منزلي، لكن هدايا "كلوي" التي تتضمن ألعاب جنسية وواقي جنسي ستساعد الزوجان في الوصول إلى مرحلة سلام.

وشاركت "كيم" صورة للهدية عبر حسابها على "إنستغرام" وتتضمنت علبة كبيرة وردية تحتوي على العطور، وأقنعة للعينين، والعديد من منتجات العناية بالبشرة، لكنها حاولت إخفاء بعض العناصر التي من المؤكد ستثير حياتها الجنسية.

ويأتي مخططات "كلوي" في منح شقيقتها مثل هذه الهدية نتيجة المشاكل التي تواجهها مع زوجها لأنهما مضطران للتواجدة 24 ساعة برفقة بعضهما البعض وأطفالهما الأربعة؛ "نورث"، "سانت"، "شيكاغو"، و"سالم"، حيث ترى "كيم" أن زوجها لا يتحمل المسؤولية، ما دفعهما للعيش بعيدين عن بعضهما البعض كل واحد على الطرف الآخر من المنزل.