بالفيديو: شون مينديز يتحدث عن علاقة حبيبته بوالده.. فهل ستتحقق رغبة الأخير؟!

تحدث النجم الكندي "شون مينديز" بمنتهى الصراحة عن طبيعة العلاقة بين حبيبته المغنية الأمريكية ذات الأصول الكوبية "كاميلا كابيو" وعائلته خلال لقاء له في برنامج Zach Sang Show.

تحدث مغني "Wonder"، البالغ من العمر 22 عامًا، مؤخرًا عن إعجاب والده "مانويل مينديز" بحبيبته الحسناء "كاميلا كابيو"، عندما قدمها لأول مرة إلى عائلته.

وقال لمضيف البرنامج "زاك سانغ": "والدي لم يكن أبدًا جادًا، لكنه كان يزعجني دائمًا ويقول " كيف حال زوجة ابني؟ ".

وفي فيلمه الوثائقي الجديد على شبكة Netflix بعنوان Shawn Mendes: In Wonder، يعطي نجم البوب ​​الكندي معجبيه نظرة إلى حياته الشخصية، بما في ذلك علاقته بـ"كابيلو"، وأوضح أن جميع أغاني الحب التي كتبها كانت عنها.

وكشف "مينديز" علاقته الرومانسية بـ"كابيو" أثناء ظهوره على غلاف العدد الأخير من مجلة VMAN، حيث أخبر "إلتون جون" أن حبيبته ساعدته في إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء الذين كف عن التعامل معهم بسبب إنشغاله بمهنته الناجحة.

وأضاف: "لقد بدأت في التواصل مع عائلتي وأصدقائي وشعرت أن كل هذه العلاقات كانت بعيدة جدًا ... شعرت بالوحدة قليلاً وقد غيرت كاميلا ذلك بالنسبة لي".

وقد قدم "مينديز" عرضًا خيريًا بعنوان Wonder: The Experience كجزء من سلسلة الحفلات الموسيقية American Express Unstaged، والتي عقدت يوم أمس الموافق 6 ديسمبر.

يذكر أن "مينديز" و"كابيلو" تواعدا منذ يوليو 2019، وقد استمتعتا بوقت الانغلاقات مع أسرتها في منزلهما في ميامي وسط جائحة فيروس كورونا، كما أصبح الثنائي مؤخرًا والدين لجروهم الجديد "طرزان".

اقرأ المزيد عن كاميلا كابيلو في Buzz بالعربي:

_____________________________________________________________________________

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام