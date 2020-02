بالفيديو: فرقة BTS تشعل الأجواء في برنامج جيمي فالون..وهذه المرة في مترو الأنفاق!

استضاف مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون" فرقة "BTS" الكورية في برنامجه The Tonight Show، لكن عملية التصوير بأكملها أجريت في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.

أثناء ظهورهم في البرنامج، تنقلت فرقة BTS على متن قطار في مدينة نيويورك، وتطرقوا للحديث عن لقائهم الأول، فكشف المغني "آر إم" أنه كان يرتدي ملابسه الداخلية حينما رآه "يونغكوك"، وأشار أنه كان من المحتمل أن يكون رجل أعمال لو لم ينضم إلى أعضاء الفرقة، بينما كشف النجم "في" عن رغبته في أن يكونعارف ساكسفون.

وتواجدت الفرقة الكورية العالمية في البرنامج للترويج لألبومهم الجديد Map of the Soul: 7، كما قدمت آخر أغانيها 'ON' في محطة غراند سنترال الشهيرة، وقضوا وقتًا ممتعًا مع فالون الذي هو نفسه معجب كبير بالفرقة.

وكشفت الفرقة عن رغبتها في رؤية المصارع الشهير "جون سينا"، الذي أعرب مسبقًا عن إعجابه بالفرقة.

وتنافس أعضاء الفرقة و"جيمي فالون" في فقرة أسموها "أولمبياد مترو الأنفاق" ضمن ثلاث مباريات تنطوي اللعبة الأولى في قدرتهم على موازنة بطة مطاطية على أيديهم بينما يحاولون إسقاط البطة من يد منافسهم. بينما اللعبة الثانية يحاول فيها كل فرد إزالة النظارات والقفازات دون استخدام يديه.

وفي المباراة النهائية، على كل مجموعة إلصاق أكبر عدد ممكن من قصاصات الورق على جسد أحد الأعضاء.

علاوة على ذلك، زارت الفرقة مطعم Katz's Delicatesseni، حيث استمتعوا بوجبة طعام لذيذة وخدموا العملاء كذلك، وفي نهاية البرنامج أقاموا حفل وداع راقص وسط عشرات العازفين.