بالفيديو: كاتي بيري تنشر فيديو صادم ومضحك لجنينها.. لن تصدق ماذا فعلت بأصابعها

يبدو أن ابنة النجمة الأمريكية "كاتي بيري" حاقدة على والدتها حتى قبل ولادتها، فحركة صغيرة باصبعها كشف مشاعرها الدفينة!

شاركت "كاتي بيري" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لطفلتها التي لا تزال جنينًا التقط عبر جهاز السونار خلال زيارة أجرتها إلى الطبيبة، وأرفقته بتعليق مصدوم: "عندما تمنحك ابنتك التي لم تولد بعد إصبعًا وسطًا من الرحم، حينها تعلم أنك متورط في ذلك".



ويمكننا رؤية جنين "بيري" تؤدي حركات مختلفة باصبعها لتنتهي بحركة بذيئة لإصبعها الأوسط، ويمكننا سماعها تقول: "يا الهي، هذا مضحك للغاية، هي تمنحني حرفيًا إصبعها الوسطى".

وفي وقت سابق، كشفت المغنية الحسناء جنس مولودها الذي تنتظره برفقة زوجها الإنجليزي "أورلاندو بلوم"، وذلك بعد أشهر من إعلان خبر حملها بطريقة مذهلة في الفيديو المصوَّر لأغنيتها الجديدة Never Worn White.



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