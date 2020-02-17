بالفيديو: أرنبة بقيمة 400 ألف دولار تزيِّن عنق كاردي بي!

توجَّهت مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" برفقة زوجها"أوفست" للاحتفال في حانة Bounce Sporting بمدينة شيكاغو ليلة السبت الماضي، ولا بد أن تلفت الأنظار أكان ذلك بإطلالتها المثيرة أو بمجوهراتها الألماسية باهظة الثمن.

خطفت "كاردي بي" الأنظار بإطلالتها المثيرة التي نسَّقها خبير الموضة "كولين كارتر" فارتدت حمالة صدر أرجوانية وربما تنورة قصير، بينما اختارت شعر مستعار بني من صانع الباروكات المتحول جنسيًا "طوكيو ستايلز"، لكن إطلالتها لم تكن الشيء الوحيد الذي لفت إنتباه الجميع بل البريق الملتف حول عنقها.

تزيَّنت "كاردي بي" بقلادة ألماسية بوزن 110 قيراط تقدر ثمنها بين 350 إلى 400 ألف دولار، جاءت بتعليقة على شكل الشخصية الكرتونية "لولا باني"، وأشرف على تصميم القلادة صائغ المجوهرات العالمي "إليوت إليانتي".









وعلى صعيد آخر، احتفلت "كاردي بي" وزوجها مغني الراب "أوفست" بعيد الحب الذي قدَّم لها هدايا باهظة من بينها حقيبتين من العلامة التجارية العالمية "هيرمس" تتراوح أسعارهم بين 5- 500 ألف دولار، كما سافر بالطائرة لمطعهما الصيني المفضل Jue Lan Club في منهاتن لإحضار لمفاجأتها بأطباقها المفضلة.

من جهة أخرى، كشفت "كاردي بي" تفاصيل عن ألبومها الغنائي الثاني، وغرَّدت عبر حسابها على موقع "تويتر": "نعم، إنني حامل بـ 5 أغانٍ ضاربة".