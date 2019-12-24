بالفيديو: كايلي تستعرض زينة عقارها بمناسبة عيد الميلاد.. وشجرة بطول 15 قدم!

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" متابعيها ومحبيها جولة في أرجاء عقارها الفاخر البالغ قيمته ستة ملايين دولار والواقع في هيدن هيلز بولاية كاليفورنيا.

استعرضت "كايلي جينر" (22 عامًا) زينة وديكورات منزلها بمناسبة عيد الميلاد عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، إذ وضغت في الممر شجرة طويلة يصل ارتفاعها إلى 15 قدم مُزيَّنة بالأضواء البيضاء، كما وضعت شجرتين إضافيتين أصغر حجمًا في مطبخها العملاق، بالإضافة إلى شجرة في غرفة الطعام.

ورغم أن الزينة تعتبر باهظة الثمن ومبالغ بها حتى للأثرياء أنفسهم، أصرت "كايلي" أن الزينة بسيطة للغاية، وقالت: "هذا العام، قررت جعل الأمور بسيطة مُلائمة لأثاثي وديكورات منزلي..وجعلت شجرة العيد الميلاد بسيطة جدًا، أردت فقط اكسسورات بيضاء غير لامعة لتتناسب مع أثاثى وتتماشى مع رونقى".

واعترفت "كايلي" أن أفكارها كانت جامحة في البداية، كأن تحظى بشجرة عملاقة من بلاد العجائب مُزيَّنة بدببة قطبية بيضاء تتسلق الشجرة، لكن بعد مقابلة خبير النباتات "جيف لاثام" وفريقه ورأتهم يبدؤون بالاكسسوارات البيضاء غير اللامعة، اختارت البقاء على هذه الفكرة.

ويجدر الإشارة إلى أن الشجرة تقدر تكلفتها إلى 6 آلاف دولار فضلًىا عن رسوم العمل والملحقات الإضافية، إذ زيِّنَت الشجرة بـ300 مصباحًا كهربائيًا.