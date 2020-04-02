بالفيديو: كورتني تغرز أظافرها في جسد كيم.. هذه نتائج صراعهما الوحشي

عانت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" من خدوش وجروح على ظهرها نتيجة خلافها وصراعها الشرس مع شقيقتها الكبرى "كورتني كارداشيان" الذي بدأ بمزحة لينتهي بكارثة جسدية، وذلك خلال العرض الأول للموسم الجديد من برنامج Keeping Up With The Kardashians.

تخطَّت المشاكل بين الشقيقتين حدودها بعدما شككت "كيم" في أخلاقيات عمل "كورتني" التي نفذ صبرها من تعليقات شقيقتها المهينة، وتمالكت نفسها من البكاء أمام شقيقاتها "كيندال" و"كلوي"، ووصفت ما تمر به وسط هذه العائلة بالتعذيب وكأنه عالقة في فخ قذر.



في البداية جلست "كيم" بكل هدوء بينما "كورتني" تتكلم بانفعال، قائلة: "هل تعتقدين أنني أريد الدخول في هذه البيئة السلبية معكم كل يوم، إنه مثل التعذيب"، ثم وقفت ورمت قنينة المياه عليها وهجمت عليها بشراسة وغرزت أظافرها في جسدها، ما دفع "كيم" للتصدي لها وضربها بطريقة وحشية.

من جهة أخرى،بدت "كلوي" مشوشة مما حدث وكيف وصل الأمر لهنا رغم أنهن كن يتحدثن حول "كيندال"، وفي نهاية الفيديو الترويجي، تحاول "كيم" معالجة الخدوش على ظهرها ويديها.



وفي وقت سابق، كشفت "كورتني" أنها ستغادر البرنامجمع ردِّها على مجموعة من التغريدات، فقد كتب أحدهم: "كورتني لا بد أن تغادر البرنامج، أنا معها بشأن عدم رغبتها في التصوير"، لترد عليه "قلت وداعًا".

وكتب آخر: "لكن هل اعتذر أحدهم أو غير نبرته في الكلام حينما يتعامل بلؤمِ معها؟ لأني لم أرى ذلك"، لتجيبه "أبدًا، فالحقيقية لا يرون من أين ياتي ألمي".



Never. They actually don’t see where my hurt comes from. https://t.co/C4JF2qnzGX — Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) March 27, 2020

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