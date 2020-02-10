بالفيديو: كيانو ريفز يثير حيرة الجميع في الأوسكار..من التي بجانبه والدته أم حبيبته؟!

بعد أعوام من التكتم حول حياته العاطفية، قرر النجم الكندي "كيانو ريفز" الخروج وإعلان علاقته رسميًا بحبيبته الحسناء "ألكساندرا غرانت" حينما ظهرا إلى جانب بعضهما البعض على السجادة الحمراء في حفل LACMA Art+ Film Gala الذي قدَّمته العلامة التجارية العالمية "غوتشي" في مدينة لوس أنجلوس قبل أشهر.

ورغم أنه كان من المتوقع أن يظهر إلى جانب حبيبته الحسناء في حفل الأوسكار، اختار "كيانو ريفز" مرافقة والدته مصممة الأزياء "باتريسيا تايلور" لتكون رفيقته إلى الحفل العالمي.

وقد أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحيرة، حينما أشار مقدم البرامج "ريان سيكريست" للمرأة الواقفة إلى جانب النجم بوالدته، حيث اعتقدوا أنها حبيبته؛ فقد بدت "باتريسيا" نسخة عن حبيبته "ألكساندرا" فكلتاهما تمتلكان ذات الشعر الأبيض، والبشرة البيضاء الشاحبة، كما أنهما بذات الطول تقريبًا.

وتألَّقت "باتريسيا" مُرتديةً بدلة بيضاء أنيقة مؤلَّفة من بليزر وبنطال رفيع مبرزةً أناقتها وفخامة إطلالتها، في حين انتعلت حذاء بيج ذي كعب عالٍ، وحملت كلاتش برونزية، وتزيَّنت بتشوكر ألماسي. بينما اختار ولدها بدلة توسكيدو سوداء غاية في الفخامة.

وتواجد النجم في الحفل لتقديم إحدى جوائز الحفل، بعد أن كان مشغولا بتصوير الجزء الرابع من فيلم الخيال العلمي "Matrix" الذي اشتهر به.

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